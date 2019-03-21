США потратят 6 млрд долларов на усовершенствование танков M1 Abrams

“В течение следующих трех лет мы инвестируем более 6 млрд долларов в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams, — сказал американский лидер.“Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация (Барака Обамы) инвестировала за восемь лет”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% — до 750 млрд долларов. Бюджетный запрос Пентагона на следующий год предусматривает, в частности, выделение 200 млн долларов на военную помощь Украине, 14 млрд долларов предлагается потратить на ядерные вооружения, еще 13,6 млрд долларов — на противоракетную оборону.

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