США тиснуть на православні церкви, щоб ті визнали Православну церкву України - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. США нібито “чинять тиск на православні церкви на Близькому Сході і в Північній Африці, вимагаючи від них визнати нову церковну структуру в Україні — так звану Православну церкву України (ПЦУ)”. Про це повідомив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на XVI щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Поки ніхто з православних церков не визнав ці рішення (про створення ПЦУ), абсолютно заполітизовані з відомих причин, — зазначив Лавров. — Ми знаємо напевно, що американці тиснуть на православні церкви і на Близькому Сході, і на півночі Африки, і коли не бачать добровільного бажання підкоритися, намагаються загрожувати і навіть розколювати окремі православні церкви”.
Як писав УНН, вимоги супротивників президента України Володимира Зеленського пояснити підписання “формули Штайнмайєра” насторожують. Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на XVI щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”.