США давят на православные церкви, чтобы те признали Православную церковь Украины - Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. США якобы “оказывают давление на православные церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуры в Украине — так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ)”. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Пока никто из православных церквей не признал эти решения (о создании ПЦУ), абсолютно политизированные по известным причинам, — отметил Лавров. — Мы знаем наверняка, что американцы давят на православные церкви и на Ближнем Востоке, и на севере Африки, и когда не видят добровольного желания подчиниться, пытаются угрожать и даже раскалывать отдельные православные церкви”.
Как писал УНН, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписания “формулы Штайнмайера” настораживают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”.