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США та Венесуела продовжили термін перебування дипломатів, попри розрив відносин

США та Венесуела продовжили термін перебування дипломатів, попри розрив відносин

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сполучені Штати і Венесуела домовилися продовжити термін, який був відведений американським і венесуельським дипломатам на те, щоб покинути столиці двох країн. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела, передає УНН.

Термін в 30 днів, встановлений раніше обома сторонами для того, щоб домовитися про майбутнє дипвідносин, повинен закінчитися 25 лютого, пише видання. “Людина, ознайомлена з ходом переговорів, сказала, що цей термін був продовжений за взаємною згодою, проте він не повідомив, на скільки”, — стверджує газета.

В кінці січня МЗС Венесуели заявило, що Вашингтон і Каракас “домовилися вести переговори, щоб відкрити по секції інтересів в кожній із столиць ... суворо дотримуючись міжнародного права для випадків розриву відносин між країнами”. За свідченням венесуельського МЗС, “для досягнення цієї домовленості було відведено термін в 30 днів”. За версією МЗС, саме в зв’язку з цим частина співробітників дипмісій США і Венесуели отримала дозвіл залишитися в Каракасі та Вашингтоні відповідно. “У тому випадку, якщо в зазначений термін не вдасться дійти згоди, обидві місії припинять свою роботу, а обидві держави перейдуть до призначення тих, кого вони оберуть для того, щоб представляти їхні інтереси”, — говорилося в тексті заяви МЗС Венесуели.

Пізніше міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса повідомив про те, що венесуельські дипломати, які працювали в США, повернулися на батьківщину в повному складі. При цьому в минулий четвер призначений лідером опозиції Хуаном Гуайдо тимчасовий повірений у справах Венесуели в США Карлос Веккьо заявив про те, що 11 венесуельських дипломатів, які працювали в США, визнали уряд Гуайдо.

Як повідомляв УНН, Бразилія готова приступити до передачі допомоги Венесуелі в будь-який день.

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