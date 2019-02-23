Бразилія готова приступити до передачі допомоги Венесуелі в будь-який день

“Передбачається, що операція з передачі бразильської гуманітарної допомоги буде розпочато завтра, 23 лютого, і триватиме декілька днів. Таким чином, якщо у нас виникнуть будь-які труднощі або венесуельські вантажівки з венесуельськими водіями зіткнуться з труднощами (при перетині кордону), в наступні дні ці спроби поновляться”, — сказав він на прес-конференції. Виступ Регу Барруса транслювало державне телебачення.

Раніше губернатор штату Рорайма Антоніу Денаріум повідомив, що початок передачі гуманітарної допомоги Венесуелі буде відкладено, тому що на цей момент в Бразилію змогла проїхати лише одна вантажівка з Венесуели. За його словами, в умовах, що склалися передавати вантаж недоцільно, тому влада вирішила дочекатися прибуття в країну щонайменше 20 автомобілів із сусідньої республіки.

Регу Баррус не підтвердив і не спростував цю заяву. Представник Болсонару пояснив, що остаточне рішення про те, чи можна починати передачу допомоги при наявності тільки однієї вантажівки, буде прийнято відповідальними за гуманітарну операцію, які знаходяться на місці.

Як інформував УНН, Бразилія не бачить ризику збройного конфлікту на кордоні з Венесуелою та надаватиме допомогу.