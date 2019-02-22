Бразилія не бачить ризику збройного конфлікту на кордоні з Венесуелою та надаватиме допомогу

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Влада Бразилії не вважає, що ситуація на кордоні з Венесуелою може перерости в збройний конфлікт. Про це повідомив у четвер Отавіу Сантана ду Регу Баррус, прес-секретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал Globo.