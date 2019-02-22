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Бразилія не бачить ризику збройного конфлікту на кордоні з Венесуелою та надаватиме допомогу

Бразилія не бачить ризику збройного конфлікту на кордоні з Венесуелою та надаватиме допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Влада Бразилії не вважає, що ситуація на кордоні з Венесуелою може перерости в збройний конфлікт. Про це повідомив у четвер Отавіу Сантана ду Регу Баррус, прес-секретар президента Бразилії Жаіра Болсонару, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал Globo.

“На даний момент уряд не бачить ризику виникнення непорозумінь в (цьому) регіоні”, — сказав він на прес-конференції, відповідаючи на питання про можливість збройного конфлікту на кордоні.

За словами представника Болсонару, військовослужбовці, які перебувають у прикордонному штаті Рорайма, несуть службу в звичайному режимі, допомагаючи розміщенню біженців. Що стосується доставки гуманітарної допомоги, то вона буде розміщена на бразильській території доти, поки її не заберуть самі венесуельці. Як повідомив Регу Баррус, територія дій бразильської сторони обмежена державним кордоном з Венесуелою і за її межі не пошириться.

Нагадуємо, Мадуро оголосив, що закриває сухопутний кордон з Бразилією. Він не виключив, що аналогічні заходи будуть прийняті і щодо кордону з Колумбією.

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