Бразилия не видит риска вооруженного конфликта на границе с Венесуэлой и будет оказывать помощь

“В настоящий момент правительство не видит риска возникновения трений в (этом) регионе”, — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности вооруженного конфликта на границе.

По словам представителя Болсонару, военнослужащие, которые находятся в приграничном штате Рорайма, несут службу в обычном режиме, помогая размещению беженцев. Что касается доставки гуманитарной помощи, то она будет размещена на бразильской территории до тех пор, пока ее не заберут сами венесуэльцы. Как сообщил Регу Баррус, территория действий бразильской стороны ограничена государственной границей с Венесуэлой и за ее пределы не распространится.

Напоминаем, Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией.