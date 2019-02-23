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США и Венесуэла продлили срок пребывания дипломатов, несмотря на разрыв отношений

США и Венесуэла продлили срок пребывания дипломатов, несмотря на разрыв отношений

Киев  •  УНН

 • 7378 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Соединенные Штаты и Венесуэла договорились продлить срок, который был отведен американским и венесуэльским дипломатам на то, чтобы покинуть столицы двух стран. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает УНН.

Срок в 30 дней, установленный ранее обеими сторонами для того, чтобы договориться о будущем дипотношений, должен истечь 25 февраля, пишет издание. “Человек, знакомый с ходом переговоров, сказал, что этот срок был продлен по обоюдному соглашению, однако он не сообщил, на сколько”, — утверждает газета.

В конце января МИД Венесуэлы заявил, что Вашингтон и Каракас “договорились вести переговоры, чтобы открыть по секции интересов в каждой из столиц... строго соблюдая международное право для случаев разрыва отношений между странами”. По свидетельству венесуэльского МИД, “для достижения этой договоренности был отведен срок в 30 дней”. По версии МИД, именно в связи с этим часть сотрудников дипмиссий США и Венесуэлы получила разрешение остаться в Каракасе и Вашингтоне соответственно. “В том случае, если в указанный срок не удастся достичь соглашения, обе миссии прекратят свою работу, а оба государства перейдут к назначению тех, кого они выберут для того, чтобы представлять их интересы”, — говорилось в тексте заявления МИД Венесуэлы.

Позднее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о том, что венесуэльские дипломаты, работавшие в США, вернулись на родину в полном составе. При этом в минувший четверг назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо заявил о том, что 11 венесуэльских дипломатов, работавших в США, признали правительство Гуайдо.

Как сообщал УНН, Бразилия готова приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день.

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