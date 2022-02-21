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США та Україна обговорювали від'їзд Зеленського у разі вторгнення РФ - NBC News

США та Україна обговорювали від'їзд Зеленського у разі вторгнення РФ - NBC News

Київ • УНН

 • 481206 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Представники Адміністрації президента США Джо Байдена обговорювали з урядом України можливий від'їзд Президента України Володимира Зеленського з Києва у разі російського вторгнення. Про це повідомляє журналіст телеканалу NBC News Річард Енджел у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Представники адміністрації Байдена обговорили з українським урядом плани щодо того, щоб президент Володимир Зеленський покинув Київ у разі російського вторгнення", — повідомив Енджел.

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що все, що відбувається в Україні і навколо неї, в тому числі оголошення про продовження військових навчань Росії і Білорусі, свідчить про те, що світ знаходиться "на межі" російського вторгнення.

Раніше

Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія реалізує сценарій організації неправдивих провокацій з метою агресії проти України.

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