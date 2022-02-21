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США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае вторжения РФ - NBC News

США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае вторжения РФ - NBC News

Киев • УНН

 • 481205 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Представители администрации президента США Джо Байдена обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае российского вторжения. Об этом сообщает журналист телеканала NBC News Ричард Энджел в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Представители администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения”, — сообщил Энджел.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что все что происходит в Украине и вокруг нее, в том числе объявление о продлении военных учений России и Беларуси, свидетельствует о том, что мир находится “на грани” российского вторжения.

Ранее

Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия реализует сценарий организации ложных провокаций с целью агрессии против Украины.

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