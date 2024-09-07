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США стурбовані зростанням російської активності біля ключових підводних кабелів - CNN

США стурбовані зростанням російської активності біля ключових підводних кабелів - CNN

Київ • УНН

 • 17375 перегляди

США зафіксували збільшення російської військової активності навколо важливих підводних кабелів. Існує занепокоєння щодо можливих диверсійних операцій, спрямованих на відключення критичної світової комунікаційної інфраструктури.

США виявили посилення російської військової активності навколо ключових підводних кабелів і стурбовані можливістю диверсійних операцій, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

США зафіксували збільшення російської військової активності навколо важливих підводних кабелів і вважають, що тепер росія може з більшою ймовірністю здійснювати диверсійні операції, спрямовані на відключення критичної світової комунікаційної інфраструктури, повідомили CNN двоє американських чиновників.

"Ми стурбовані підвищеною російською військово-морською активністю у всьому світі та тим, що розрахунок рішень росії щодо пошкодження підводної критичної інфраструктури США та союзників може змінюватися. росія продовжує розвивати військово-морські можливості для підводного саботажу в основному через ГУГД, ретельно охоронюваний підрозділ, який експлуатує надводні судна, підводні човни та морські безпілотники", - сказав поінформований американський чиновник.

США регулярно стежать за російськими кораблями, які патрулюють поблизу важливої морської інфраструктури та підводних кабелів, часто на значній відстані від російських берегів, повідомив чиновник. До цього часу не повідомлялося про занепокоєння США щодо секретних підводних операцій російського підрозділу. 

Підводні кабелі є критично важливими для інтернету та телекомунікаційного трафіку по всьому світу. Більшість глобальних комунікацій проходить через мережу високошвидкісних волоконно-оптичних кабелів, прокладених на дні океану. Скоординована атака може серйозно порушити приватні, урядові та військові комунікації, а також індустрії, які залежать від цих каналів, включаючи фінансові ринки та енергетичні постачання.

Підводні кабелі також передають значні обсяги електроенергії між кількома країнами Європи.

США та їхні союзники, як вказано, ретельно стежать за діяльністю російського флоту біля ключових підводних кабелів у всьому світі. У квітні 2023 року командири патрульного судна НАТО повідомили CNN, що помітили зростання активності російських суден над підводними кабелями в Балтійському морі в останні роки.

Води Північної Європи є основним регіоном, де зосереджена така активність. Минулорічне розслідування громадських мовників Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії показало, що Росія має флот підозрюваних шпигунських суден, які працюють у водах Північної Європи, з потенційною метою саботажу підводних кабелів та вітрових електростанцій.

Аналіз даних, перехоплений радіозв'язок та розвідка виявили близько п'ятдесяти кораблів, які використовували підводне спостереження для картографування можливих об'єктів для атак.

Нагадаємо 

За кілька місяців після початку повномашстабного вторгнення в Україну та введення західних санкцій, росія створила тіньовий флот для транспортування своєї нафти на глобальному рівні. За останніми даними, москва розпочала аналогічні заходи для транспортування скрапленого природного газу (СПГ), який є важливим для збільшення експорту, наповнення державної казни та фінансування військових потреб. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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