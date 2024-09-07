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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США обеспокоены ростом российской активности возле ключевых подводных кабелей - CNN

США обеспокоены ростом российской активности возле ключевых подводных кабелей - CNN

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 13:08  •  5633 просмотра

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США зафиксировали увеличение российской военной активности вокруг важных подводных кабелей. Существует беспокойство относительно возможных диверсионных операций, направленных на отключение критической мировой коммуникационной инфраструктуры.

США обнаружили усиление российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей и обеспокоены возможностью диверсионных операций, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

США зафиксировали увеличение российской военной активности вокруг важных подводных кабелей и считают, что теперь россия может с большей вероятностью осуществлять диверсионные операции, направленные на отключение критической мировой коммуникационной инфраструктуры, сообщили CNN двое американских чиновников.

"Мы обеспокоены повышенной российской военно-морской активностью во всем мире и тем, что расчет решений россии по повреждению подводной критической инфраструктуры США и союзников может меняться. россия продолжает развивать военно-морские возможности для подводного саботажа в основном через ГУГИ, тщательно охраняемое подразделение, которое эксплуатирует надводные суда, подводные лодки и морские беспилотники", - сказал информированный американский чиновник.

США регулярно следят за российскими кораблями, которые патрулируют вблизи важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, часто на значительном расстоянии от российских берегов, сообщил чиновник. До сих пор не сообщалось об обеспокоенности США относительно секретных подводных операций российского подразделения. 

Подводные кабели являются критически важными для интернета и телекоммуникационного трафика по всему миру. Большинство глобальных коммуникаций проходит через сеть высокоскоростных волоконно-оптических кабелей, проложенных на дне океана. Скоординированная атака может серьезно нарушить частные, правительственные и военные коммуникации, а также индустрии, которые зависят от этих каналов, включая финансовые рынки и энергетические поставки.

Подводные кабели также передают значительные объемы электроэнергии между несколькими странами Европы.

США и их союзники, как указано, тщательно следят за деятельностью российского флота возле ключевых подводных кабелей во всем мире. В апреле 2023 года командиры патрульного судна НАТО сообщили CNN, что заметили рост активности российских судов над подводными кабелями в Балтийском море в последние годы.

Воды Северной Европы являются основным регионом, где сосредоточена такая активность. Прошлогоднее расследование общественных вещателей Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии показало, что россия имеет флот подозреваемых шпионских судов, работающих в водах Северной Европы, с потенциальной целью саботажа подводных кабелей и ветровых электростанций.

Анализ данных, перехваченная радиосвязь и разведка выявили около пятидесяти кораблей, которые использовали подводное наблюдение для картографирования возможных объектов для атак.

Напомним 

Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций, россия создала теневой флот для транспортировки своей нефти на глобальном уровне. По последним данным, москва начала аналогичные меры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который является важным для увеличения экспорта, наполнения государственной казны и финансирования военных нужд. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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