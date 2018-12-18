США вимагає повернення українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео закликав, щоб Росія негайно відпустила українських моряків. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми сподіваємось, що Росія поверне українських моряків, яких продовжує утримувати, просто негайно. Ми будемо колективно відпрацьовувати пакет відповідей, які мають продемонструвати Росії, що такі дії – неприйнятні", - Майк Помпео.
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Нагадаємо, посольство України в Вашингтоні висловило вдячність Сполученим Штатам та країнам Карибського й Тихоокеанського регіонів за підтримку під час Генеральної Асамблеї ООН резолюції щодо мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів.