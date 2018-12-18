США требует возвращения украинских моряков

"Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых продолжает удерживать, просто немедленно. Мы будем коллективно отрабатывать пакет ответов, которые должны продемонстрировать России, что такие действия - неприемлемы", - Майк Помпео.

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Напомним, посольство Украины в Вашингтоне выразило благодарность Соединенным Штатам и странам Карибского и Тихоокеанского регионов за поддержку во время Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.