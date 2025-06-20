США розширили санкції проти Ірану: Мінфін оголосив новий пакет обмежень

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій щодо Ірану і розширило перелік обмежень, що були запроваджені раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

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Під санкціями опинились нові особи і організації, які пов’язані з незаконною торгівлею нафтою з єменськими хуситами, а також компанії, що займаються постачанням обладнання для виробництва ракет та інших засобів подвійного призначення. Їх використовують, в тому числі, для виробництва зброї.

Як зазначає Reuters, санкції стосуються восьми суб'єктів, одного судна та однієї особи за їхню ймовірну роль у постачанні обладнання подвійного призначення для іранської оборонної промисловості.

Сполучені Штати залишаються рішучими у прагненні зірвати будь-які спроби Ірану придбати технології подвійного призначення, компоненти та обладнання, які є основою балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та асиметричних озброєнь режиму - сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо

Американська розвідка вважає, що Іран досі не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї, попри наявність достатнього запасу збагаченого урану.