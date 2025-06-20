США розширили санкції проти Ірану: Мінфін оголосив новий пакет обмежень
Київ • УНН
Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій щодо Ірану, розширюючи попередні обмеження. Цей крок є частиною поточних зусиль Сполучених Штатів.
Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій щодо Ірану і розширило перелік обмежень, що були запроваджені раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.
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Під санкціями опинились нові особи і організації, які пов’язані з незаконною торгівлею нафтою з єменськими хуситами, а також компанії, що займаються постачанням обладнання для виробництва ракет та інших засобів подвійного призначення. Їх використовують, в тому числі, для виробництва зброї.
Як зазначає Reuters, санкції стосуються восьми суб'єктів, одного судна та однієї особи за їхню ймовірну роль у постачанні обладнання подвійного призначення для іранської оборонної промисловості.
Сполучені Штати залишаються рішучими у прагненні зірвати будь-які спроби Ірану придбати технології подвійного призначення, компоненти та обладнання, які є основою балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів та асиметричних озброєнь режиму
Нагадаємо
Американська розвідка вважає, що Іран досі не ухвалив остаточного рішення про створення ядерної зброї, попри наявність достатнього запасу збагаченого урану.