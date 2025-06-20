США расширили санкции против Ирана: Минфин объявил новый пакет ограничений

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций в отношении Ирана и расширило перечень ранее введенных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Детали

Под санкциями оказались новые лица и организации, связанные с незаконной торговлей нефтью с йеменскими хуситами, а также компании, занимающиеся поставками оборудования для производства ракет и других средств двойного назначения. Их используют, в том числе, для производства оружия.

Как отмечает Reuters, санкции касаются восьми субъектов, одного судна и одного лица за их предполагаемую роль в поставке оборудования двойного назначения для иранской оборонной промышленности.

Соединенные Штаты остаются решительными в стремлении сорвать любые попытки Ирана приобрести технологии двойного назначения, компоненты и оборудование, которые являются основой баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и асимметричных вооружений режима - сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним

Американская разведка считает, что Иран до сих пор не принял окончательного решения о создании ядерного оружия, несмотря на наличие достаточного запаса обогащенного урана.