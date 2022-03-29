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США поки не спостерігають просування у мирних переговорах між Україною та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. США поки не бачать ознак того, що переговори про припинення вогню між Україною і Росією просуваються, заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН з посиланням на CNBC.

США поки не спостерігають просування у мирних переговорах між Україною та РФ

Цитата

"Я не бачив нічого, що вказувало б на те, що це просувається вперед", — сказав головний дипломат США на пресконференції в Марокко, коли його запитали про заяви Росії про нібито скорочення військових дій під Києвом.

Деталі

Він додав, що США, як і раніше, спостерігають значні військові кампанії Росії на території України.

"Я залишу нашим українським партнерам право охарактеризувати, чи є який-небудь прогрес і чи йде Росія на значущу взаємодію", - сказав Блінкен.

"Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить, ми зосереджені на останньому", - додав він.

Раніше

Раніше сьогодні в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.

До цього, Генштаб ЗСУ заявив, що російським окупантам не вдалося провести наступальну операцію, окремі підрозділи ЗС рф покинули території Київської та Чернігівської областей.

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