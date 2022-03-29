США пока не наблюдают продвижения в мирных переговорах между Украиной и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. США пока не видят признаков того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и россией продвигаются, заявил во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
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"Я не видел ничего, что указывало бы на то, что это продвигается вперед", — сказал главный дипломат США на прессконференции в Марокко, когда его спросили о заявлениях россии о якобы сокращении военных действий под Киевом.
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Он добавил, что США по-прежнему наблюдают значительные военные кампании россии на территории Украины.
"Я оставлю нашим украинским партнерам право охарактеризовать, есть ли какой-либо прогресс и идет ли россия на значимое взаимодействие", - сказал Блинкен.
"Есть то, что россия говорит, и есть то, что россия делает, мы сосредоточены на последнем", - добавил он.
Ранее
Ранее сегодня в Министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
До этого, Генштаб ВСУ заявил, что российским оккупантам не удалось провести наступательную операцию, отдельные подразделения ВС рф покинули территории Киевской и Черниговской областей.