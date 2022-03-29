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США пока не наблюдают продвижения в мирных переговорах между Украиной и рф

Киев • УНН

 • 83588 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. США пока не видят признаков того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и россией продвигаются, заявил во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

США пока не наблюдают продвижения в мирных переговорах между Украиной и рф

Цитата

"Я не видел ничего, что указывало бы на то, что это продвигается вперед", — сказал главный дипломат США на прессконференции в Марокко, когда его спросили о заявлениях россии о якобы сокращении военных действий под Киевом.

Детали

Он добавил, что США по-прежнему наблюдают значительные военные кампании россии на территории Украины.

"Я оставлю нашим украинским партнерам право охарактеризовать, есть ли какой-либо прогресс и идет ли россия на значимое взаимодействие", - сказал Блинкен.

"Есть то, что россия говорит, и есть то, что россия делает, мы сосредоточены на последнем", - добавил он.

Ранее

Ранее сегодня в Министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

До этого, Генштаб ВСУ заявил, что российским оккупантам не удалось провести наступательную операцию, отдельные подразделения ВС рф покинули территории Киевской и Черниговской областей.

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