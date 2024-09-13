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США оголосили про введення нових санкцій проти установ і двох осіб, пов'язаних із діяльністю RT

США оголосили про введення нових санкцій проти установ і двох осіб, пов'язаних із діяльністю RT

Київ • УНН

 • 23617 перегляди

США запровадили нові санкції проти установ і осіб, пов'язаних з RT, через загрозу кібервпливу та прихованих операцій. Санкції спрямовані на запобігання втручанню RT та російської розвідки у президентські вибори в Молдові.

США ввели нові санкції проти установ і осіб, пов'язаних із діяльністю RT, через загрозу кібервпливу та прихованих операцій. Про це повідомляє Міністерство фінансів Америки, передає УНН.

Деталі

Нові санкції спрямовані на запобігання зусиллям RT та російської розвідки втрутитися у президентські вибори в Молдові, якщо на них не переможе проросійський кандидат.

Зокрема, під санкції потрапили організації "росія Сєгодня" і "ТВ-Новості", а також їхні керівники - дмитро кисельов та маргарита симоньян.

Ці заходи спрямовані не проти свободи слова, а проти прихованих операцій і кампаній впливу

- підкреслили в Держдепі США.

США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10.09.24, 20:09 • 19223 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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