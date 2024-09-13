США оголосили про введення нових санкцій проти установ і двох осіб, пов'язаних із діяльністю RT
Київ • УНН
США запровадили нові санкції проти установ і осіб, пов'язаних з RT, через загрозу кібервпливу та прихованих операцій. Санкції спрямовані на запобігання втручанню RT та російської розвідки у президентські вибори в Молдові.
США ввели нові санкції проти установ і осіб, пов'язаних із діяльністю RT, через загрозу кібервпливу та прихованих операцій. Про це повідомляє Міністерство фінансів Америки, передає УНН.
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Нові санкції спрямовані на запобігання зусиллям RT та російської розвідки втрутитися у президентські вибори в Молдові, якщо на них не переможе проросійський кандидат.
Зокрема, під санкції потрапили організації "росія Сєгодня" і "ТВ-Новості", а також їхні керівники - дмитро кисельов та маргарита симоньян.
Ці заходи спрямовані не проти свободи слова, а проти прихованих операцій і кампаній впливу
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10.09.24, 20:09 • 19223 перегляди