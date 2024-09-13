США объявили о введении новых санкций против учреждений и двух лиц, связанных с деятельностью RT
Киев • УНН
США ввели новые санкции против учреждений и лиц, связанных с RT, из-за угрозы кибервлияния и скрытых операций. Санкции направлены на предотвращение вмешательства RT и российской разведки в президентские выборы в Молдове.
США ввели новые санкции против учреждений и лиц, связанных с деятельностью RT, из-за угрозы кибервлияния и скрытых операций. Об этом сообщает Министерство финансов Америки, передает УНН.
Детали
Новые санкции направлены на предотвращение усилий RT и российской разведки вмешаться в президентские выборы в Молдове, если на них не победит пророссийский кандидат.
В частности, под санкции попали организации "россия сегодня" и "ТВ-Новости", а также их руководители - дмитрий киселев и маргарита симоньян.
Эти меры направлены не против свободы слова, а против скрытых операций и кампаний влияния
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10 сентября 2024, 17:09 • 18810 просмотров