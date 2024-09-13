США объявили о введении новых санкций против учреждений и двух лиц, связанных с деятельностью RT

США ввели новые санкции против учреждений и лиц, связанных с деятельностью RT, из-за угрозы кибервлияния и скрытых операций. Об этом сообщает Министерство финансов Америки, передает УНН.

Детали

Новые санкции направлены на предотвращение усилий RT и российской разведки вмешаться в президентские выборы в Молдове, если на них не победит пророссийский кандидат.

В частности, под санкции попали организации "россия сегодня" и "ТВ-Новости", а также их руководители - дмитрий киселев и маргарита симоньян.

Эти меры направлены не против свободы слова, а против скрытых операций и кампаний влияния - подчеркнули в Госдепе США.

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