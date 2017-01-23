США обговорюють план перенесення свого посольства в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. США перебувають “на початковому етапі” обговорення планів з перенесення свого посольства в Ізраїлі із Тель-Авіва до Єрусалима, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Про це йдеться у заяві Білого дому 22 січня у відповідь на повідомлення ізраїльських ЗМІ, що президент Дональд Трамп готовий оголосити про зміну перебування посольства США.
Повідомляється, що Д,Трамп провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і що ці переговори були “дуже добрими”.
Б.Нетаньягу, у свою чергу, сказав, що Д.Трамп запросив його відвідати Вашингтон наступного місяця і що він прийняв запрошення.
Він також назвав розмову з американським президентом “теплою”.
Як повідомляв УНН, президент США заявив, що може розглянути питання про перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.