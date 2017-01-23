США обсуждают план переноса своего посольства в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. США находятся "на начальном этапе" обсуждение планов по переносу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Об этом говорится в заявлении Белого дома 22 января в ответ на сообщение израильских СМИ, что президент Дональд Трамп готов объявить об изменении пребывания посольства США.
Сообщается, что Д.Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и эти переговоры были "очень хорошими".
Б.Нетаньяху, в свою очередь, сказал, что Д.Трамп пригласил его посетить Вашингтон в следующем месяце и он принял приглашение.
Он также назвал разговор с американским президентом "теплым".
Как сообщал УНН, президент США заявил, что может рассмотреть вопрос о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.