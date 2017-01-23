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США обсуждают план переноса своего посольства в Израиле

США обсуждают план переноса своего посольства в Израиле

Киев • УНН

 • 9174 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. США находятся "на начальном этапе" обсуждение планов по переносу своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Об этом говорится в заявлении Белого дома 22 января в ответ на сообщение израильских СМИ, что президент Дональд Трамп готов объявить об изменении пребывания посольства США.

Сообщается, что Д.Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и эти переговоры были "очень хорошими".

Б.Нетаньяху, в свою очередь, сказал, что Д.Трамп пригласил его посетить Вашингтон в следующем месяце и он принял приглашение.

Он также назвал разговор с американским президентом "теплым".

Как сообщал УНН, президент США заявил, что может рассмотреть вопрос о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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