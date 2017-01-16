Д.Трамп має намір затвердити представником по врегулюванню конфлікту на Сході свого зятя

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Обраний президент США заявив, що може розглянути питання про перенесення американського посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, передає УНН з посиланням на The Times.

“На цей рахунок я зараз не буду висловлюватися, але ми подивимося,” — зазначив Д.Трамп.

Він також закликав Великобританію накласти вето на будь-яку резолюцію по близькосхідному врегулюванню, щоб не ускладнювати йому завдання по виробленню угоди.

“У Великобританії скоро буде можливість накласти вето, якщо відповідає правді те, що я чую. Моя проблема в тому, що мені буде складніше виробити угоду, якщо палестинцям спочатку буде багато дано. Я хочу, щоб Великобританія наклала вето. Думаю, буде чудово, якщо вона це зробить, тому що я не впевнений, що США це зроблять — як це не дивно,” — додав Д.Трамп.

За його словами, прийнята в кінці минулого року резолюція РБ ООН на підтримку врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту на основі принципу “двох держав для двох народів” з осудом поселенської політики Ізраїлю також не повинна була пройти затвердження. “Це було жахливо. Він (президент США Барак Обама) повинен був накласти вето,” — переконаний Д.Трамп.

Обраний президент США повідомив, що має намір призначити своїм представником по близькосхідному врегулюванню свого зятя Джареда Кушнера. “Джаред — класний хлопець, він укладе угоду по Ізраїлю, яку ніхто більше не зможе укласти,” — сказав Д.Трамп в інтерв’ю.

Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про наміри вирішити питання, що стосується глобального скорочення ядерного озброєння США і Росії.

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