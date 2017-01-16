Д.Трамп намерен утвердить представителем по урегулированию конфликта на Востоке своего зятя

"На этот счет я сейчас не буду высказываться, но мы посмотрим", - отметил Д.Трамп.

Он также призвал Великобританию наложить вето на любую резолюцию по ближневосточному урегулированию, чтобы не усложнять ему задачу по выработке соглашения.

"У Великобритании скоро будет возможность наложить вето, если соответствует истине то, что я слышу. Моя проблема в том, что мне будет сложнее выработать соглашение, если палестинцам сначала будет много дано. Я хочу, чтобы Великобритания наложила вето. Думаю, будет здорово, если она это сделает, потому что я не уверен, что США это сделают - как это ни странно ", - добавил Д.Трамп.

По его словам, принятая в конце прошлого года резолюция СБ ООН в поддержку урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" с осуждением поселенческой политики Израиля также не должна была пройти утверждение. "Это было ужасно. Он (президент США Барак Обама) должен был наложить вето ", - убежден Д.Трамп.

Избранный президент США сообщил, что намерен назначить своим представителем по ближневосточному урегулированию своего зятя Джареда Кушнера. "Джаред - классный парень, он заключит соглашение по Израилю, которое никто больше не сможет заключить", - сказал Д.Трамп в интервью.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях решить вопрос, касающийся глобального сокращения ядерного вооружения США и России.