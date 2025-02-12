США не відправлять свої війська до України в рамках гарантій безпеки - глава Пентагону

США не планує відправляти свої війська до України в рамках гарантій безпеки, але тривалий мир для України повинен включати гарантії безпеки, які підкріплені європейськими та неєвропейськими військами. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.

Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Миротворчі війська в Україні не повинні бути частиною місії, що входить до складу НАТО, і не повинні підпадати під дію статті 5 НАТО. У рамках безпекової гарантії не будуть розміщені американські сили в Україні, щоб далі забезпечити ефективну дипломатію і знизити ціни на енергоресурси - сказав Гегсет.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів до 2014 року є завданням нереалістичним, а така ціль призведе лише до ще більшого затягування війни.