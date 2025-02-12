США не отправят свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности - глава Пентагона
Киев • УНН
США не планируют отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности. Вместо этого предлагается привлечение европейских и неевропейских войск, но не под эгидой НАТО.
США не планирует отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности, но длительный мир для Украины должен включать гарантии безопасности, которые подкреплены европейскими и неевропейскими войсками. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, передает УНН.
Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Зато любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Миротворческие войска в Украине не должны быть частью миссии, входящей в состав НАТО, и не должны подпадать под действие статьи 5 НАТО. В рамках гарантии безопасности не будут размещены американские силы в Украине, чтобы далее обеспечить эффективную дипломатию и снизить цены на энергоресурсы
Напомним
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной, а такая цель приведет лишь к еще большему затягиванию войны.