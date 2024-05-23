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США не ведуть переговорів із Польщею про розміщення ядерної зброї на її території - Кірбі

США не ведуть переговорів із Польщею про розміщення ядерної зброї на її території - Кірбі

Київ • УНН

 • 14373 перегляди

США заперечують, що вели переговори з Польщею про розміщення ядерної зброї в рамках програми НАТО Nuclear Sharing.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заперечує, що Америка веде переговори з Польщею про розміщення ядерної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Onet.

Ми не говоримо з Польщею про програму Nuclear Sharing (ядерний обмін - ред.) Мені нема чого сказати, ми не говоримо про такі речі, і я не маю жодних політичних змін, які я міг би обговорювати сьогодні 

- заявив Кірбі, відповідаючи на запитання американського кореспондента RMF FM.

Доповнення

Анджей Дуда заявив, що Польща готова розмістити ядерну зброю в рамках програми Nuclear Sharing.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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