США не ведуть переговорів із Польщею про розміщення ядерної зброї на її території - Кірбі

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заперечує, що Америка веде переговори з Польщею про розміщення ядерної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Onet.

Ми не говоримо з Польщею про програму Nuclear Sharing (ядерний обмін - ред.) Мені нема чого сказати, ми не говоримо про такі речі, і я не маю жодних політичних змін, які я міг би обговорювати сьогодні - заявив Кірбі, відповідаючи на запитання американського кореспондента RMF FM.

Доповнення

Анджей Дуда заявив, що Польща готова розмістити ядерну зброю в рамках програми Nuclear Sharing.