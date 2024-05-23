США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отрицает, что Америка ведет переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Onet.

Мы не говорим с Польшей о программе Nuclear Sharing ( ядерный обмен – ред.) Мне нечего сказать, мы не говорим о таких вещах, и у меня нет никаких политических изменений, которые я мог бы обсуждать сегодня - заявил Кирби, отвечая на вопрос американского корреспондента RMF FM.

Дополнение

Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.