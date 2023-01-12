США не бачать ознак підготовки наступальних операцій на Україну з Білорусі — Пентагон

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"Ми продовжуємо уважно стежити за тим, що ми знаємо, що російські війська ведуть надмірні дії з білоруськими військами, але наразі немає жодних ознак будь-якого типу наступальних дій, які виглядають неминучими", — сказав Райдер.

"На цьому етапі ми не бачимо нічого, що могло б свідчити про це", — додав він.

Доповнення

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що наразі обстановка на території білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України.

У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф.