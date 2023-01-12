США не видят признаков подготовки наступательных операций в Украине из Беларуси — Пентагон

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"Мы продолжаем внимательно следить за тем, что мы знаем, что российские войска ведут чрезмерные действия с белорусскими войсками, но пока нет никаких признаков любого типа наступательных действий, которые выглядят неизбежными", — сказал Райдер.

"На этом этапе мы не видим ничего, что могло бы свидетельствовать об этом", — добавил он.

Дополнение

Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.