США не видят признаков подготовки наступательных операций в Украине из Беларуси — Пентагон

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"Мы продолжаем внимательно следить за тем, что мы знаем, что российские войска ведут чрезмерные действия с белорусскими войсками, но пока нет никаких признаков любого типа наступательных действий, которые выглядят неизбежными", — сказал Райдер.
"На этом этапе мы не видим ничего, что могло бы свидетельствовать об этом", — добавил он.
Дополнение
Командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины.
В Ровенской области на границе с Беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.
Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о опрокидывании в беларуси техники России.