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США надасть Україні 6,2 млрд доларів на відновлення в найближчі місяці

США надасть Україні 6,2 млрд доларів на відновлення в найближчі місяці

Київ • УНН

 • 184868 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сполучені Штати прцюють над тим, щоб надати допомогу Україні в розмірі 6,2 млрд доларів на відновлення. Про це йдеться в заяві країни під час конференції в Лугано, передає УНН.

Цитата

"США з початку вторгнення росії до України з лютого ми надали 10 млрд доларів економічної, гуманітарної та безпекової допомоги. Ці кошти направлені на боротьбу з агресією путіна, підтримку діяльності влади та задоволення потреб українського цивільного населення захистити критичну інфраструктуру. Ще більше надійде в майбутньому, це найбільша кількість фінансування, яка надійшла з часів плану Маршалла. Ми тісно співпрацюємо з Конгресом, Урядом країни і Світовим банком, щоб надати додатково 6,2 млрд доларів найближчі місяці", – повідомив представник країни.

У заяві також йдеться, що сьогодні допомога США зосереджена на нагальних потребах під час війни, але з розвитком ситуації будуть створюватися умови, необхідні для відновлення України. Сполучені Штати планують долучитися до відбудови критичної інфраструктури, сільського господарства і допомоги переміщеним українцям повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо

Учора у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Під час конференції в Лугано Естонія запропонувала проект будівництва дитячого садка у місті Овруч на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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