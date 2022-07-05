США предоставит Украине 6,2 млрд долларов на восстановление в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Соединенные Штаты работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов на восстановление. Об этом говорится в заявлении страны во время конференции в Лугано, передает УНН.
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"США с начала вторжения россии в Украину с февраля мы предоставили 10 млрд долларов экономической, гуманитарной и помощи по безопасности. Эти средства направлены на борьбу с агрессией путина, поддержку деятельности власти и удовлетворение потребностей украинского гражданского населения защитить критическую инфраструктуру. Еще больше поступит в будущем, это самое большое количество финансирования, поступившее со времен плана Маршалла. Мы тесно сотрудничаем с Конгрессом, Правительством страны и Всемирным банком, чтобы предоставить дополнительно 6,2 млрд долларов в ближайшие месяцы", – сообщил представитель страны.
В заявлении также говорится, что сегодня помощь США сосредоточена на неотложных потребностях во время войны, но с развитием ситуации будут создаваться условия, необходимые для восстановления Украины. Соединенные Штаты планируют приобщиться к восстановлению критической инфраструктуры, сельского хозяйства и помощи перемещенным украинцам вернуться в свои дома.
Напомним
Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.
Во время конференции в Лугано Эстония предложила проект строительства детского сада в городе Овруч Житомирской области.