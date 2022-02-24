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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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США і ЄС оголосять санкції проти Росії найближчим часом – Кулеба

США і ЄС оголосять санкції проти Росії найближчим часом – Кулеба

Київ • УНН

 • 138156 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. США і ЄС оголосять санкції проти Росії за вторгнення в Україну найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн включення, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я поговорив з Жозепом Боррелем, головою європейської дипломатії. Він запевнив мене що санкції, нові потужні болісні санкції Європейсьуого союзу проти Росії будуть запроваджені протягом наступних 24 годин", - сказав міністр.

"Так само найближчим часом будуть оголошені санкції Сполучених Щтатів Америки, і за пару годин в мене запланована розмова з Державним секретарем США", - додав він.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін заявив про початок військової операції на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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