США і ЄС оголосять санкції проти Росії найближчим часом – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. США і ЄС оголосять санкції проти Росії за вторгнення в Україну найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн включення, передає кореспондент УНН.
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"Я поговорив з Жозепом Боррелем, головою європейської дипломатії. Він запевнив мене що санкції, нові потужні болісні санкції Європейсьуого союзу проти Росії будуть запроваджені протягом наступних 24 годин", - сказав міністр.
"Так само найближчим часом будуть оголошені санкції Сполучених Щтатів Америки, і за пару годин в мене запланована розмова з Державним секретарем США", - додав він.
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