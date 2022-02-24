США и ЕС объявят санкции против России в ближайшее время – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. США и ЕС объявят санкции против России за вторжение в Украину в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн включения, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Я поговорил с Жозепом Боррелем, главой европейской дипломатии. Он заверил меня что санкции, новые мощные болезненные санкции Европейского союза против России будут введены в течение следующих 24 часов", - сказал министр.
"Также в ближайшее время будут объявлены санкции Соединенных Штатов Америки, и через пару часов у меня запланирован разговор с Государственным секретарем США", - добавил он.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной операции на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.