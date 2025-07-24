Спроби накопичення і штурмовики-одинаки: в НГУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку
Київ • УНН
російські війська продовжують спроби просування на Покровському напрямку, використовуючи "зеленку", поля, переправи вплав та нічні пересування. Їхня мета - накопичити сили для подальших штурмів, але українські захисники щоденно знищують десятки окупантів.
Війська рф не полишають спроб просуватися на Покровському напрямку, сунучи "зеленкою", полями, вплав та вночі. Мета ворога - накопичитися та штурмувати більшими силами. Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності бригади "Спартан" противник не полишає спроб просунутися. Особовий склад ворога суне "зеленкою", полями, вплав, вночі - в антитепловізійних накидках. Чи знаємо ми їхню мету? Так. Накопичитися і штурмувати більшими силами. Чи дозволимо? Ні! Щодня ми знищуємо десятки окупантів
Доповнення
Незважаючи на заяви російських військових про нібито просування до Куп’янська на Харківщині, спроби прориву з півночі продовжуються, але зазнають невдач.