Спроби накопичення і штурмовики-одинаки: в НГУ розповіли, що відбувається на Покровському напрямку

Війська рф не полишають спроб просуватися на Покровському напрямку, сунучи "зеленкою", полями, вплав та вночі. Мета ворога - накопичитися та штурмувати більшими силами. Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності бригади "Спартан" противник не полишає спроб просунутися. Особовий склад ворога суне "зеленкою", полями, вплав, вночі - в антитепловізійних накидках. Чи знаємо ми їхню мету? Так. Накопичитися і штурмувати більшими силами. Чи дозволимо? Ні! Щодня ми знищуємо десятки окупантів - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Незважаючи на заяви російських військових про нібито просування до Куп’янська на Харківщині, спроби прориву з півночі продовжуються, але зазнають невдач.