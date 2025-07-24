Попытки накопления и штурмовики-одиночки: в НГУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 36562 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 30535 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 58717 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 53225 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 65960 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 90310 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 64862 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 49733 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73900 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 153659 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.3м/с
36%
748мм
Популярные новости
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 75691 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 25654 просмотра
Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит24 июля, 06:39 • 17222 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 82087 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС24 июля, 08:03 • 53145 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 36570 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 82459 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 153662 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 236056 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 292095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Купянск
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 173911 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 292799 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 377413 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 382122 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 371204 просмотра
Актуальное
Су-34
Lockheed C-130 Hercules
Facebook
ТикТок
Instagram

Попытки накопления и штурмовики-одиночки: в НГУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 388 просмотра

российские войска продолжают попытки продвижения на Покровском направлении, используя "зеленку", поля, переправы вплавь и ночные передвижения. Их цель - накопить силы для дальнейших штурмов, но украинские защитники ежедневно уничтожают десятки оккупантов.

Попытки накопления и штурмовики-одиночки: в НГУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

Войска рф не оставляют попыток продвигаться на Покровском направлении, двигаясь "зеленкой", полями, вплавь и ночью. Цель врага - накопиться и штурмовать большими силами. Об этом сообщили в 3 бригаде оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности бригады "Спартан" противник не оставляет попыток продвинуться. Личный состав врага движется "зеленкой", полями, вплавь, ночью - в антитепловизионных накидках. Знаем ли мы их цель? Да. Накопиться и штурмовать большими силами. Позволим ли? Нет! Ежедневно мы уничтожаем десятки оккупантов

- говорится в сообщении.

Дополнение

Несмотря на заявления российских военных о якобы продвижении к Купянску на Харьковщине, попытки прорыва с севера продолжаются, но терпят неудачи.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Купянск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9