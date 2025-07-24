Попытки накопления и штурмовики-одиночки: в НГУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

Войска рф не оставляют попыток продвигаться на Покровском направлении, двигаясь "зеленкой", полями, вплавь и ночью. Цель врага - накопиться и штурмовать большими силами. Об этом сообщили в 3 бригаде оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности бригады "Спартан" противник не оставляет попыток продвинуться. Личный состав врага движется "зеленкой", полями, вплавь, ночью - в антитепловизионных накидках. Знаем ли мы их цель? Да. Накопиться и штурмовать большими силами. Позволим ли? Нет! Ежедневно мы уничтожаем десятки оккупантов - говорится в сообщении.

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Несмотря на заявления российских военных о якобы продвижении к Купянску на Харьковщине, попытки прорыва с севера продолжаются, но терпят неудачи.