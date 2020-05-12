Спроба підпалу синагоги на Херсонщині: поліція наполягає на арешті підозрюваних

“Подія сталася вночі з 19 на 20 квітня в Херсоні по вул. Театральній. Близько третьої години ночі в поліцію зателефонував місцевий житель і розповів, що побачив, як невідомий чоловік підпалив пляшку із запальною рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини. Рідина не розгорілася і пожежі, на щастя, не сталося. За даним фактом Корабельним відділенням поліції було розпочате кримінальне провадження за ст.15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відеокамера, встановлена поблизу з місцем злочину, зафіксувала, що до спроби підпалу релігійної споруди причетні двоє чоловіків. Відеозапис був низької якості, проте вдалося ідентифікувати одного зі зловмисників — і через деякий час правопорушників затримали.

Так, зловмисники зустрілися ввечері 19 квітня поблизу автомобільного мосту через річку Кошова до мікрорайону “Корабел” і близько опівночі вирушили до синагоги. Рухалися темними провулками, в одному з яких сховали рюкзаки із запасним одягом. Після невдалої спроби підпалу релігійної будівлі підозрювані повернулися до схованки і переодягнулися. Один свій попередній одяг викинув, а інший — поклав речі назад у рюкзак. Неосвітленими вулицями чоловіки рушили через приватний сектор у напрямку Житлоселища, а вже біля мікрорайону “Шуменський” розійшлися у різних напрямках. Один із них пішов у напрямку Таврійського, інший — до р. Кошова, де згодом його зафіксували відеокамери по вул. Дорофєєва. Загалом їх шлях від місця зустрічі до моменту розставання становив майже 10 кілометрів.

Орієнтування підозрюваних були у кожного пішого та автопатруля. Проте у поле зору правоохоронців вони тривалий час не потрапляли. Утім 9 травня під час охорони публічного порядку в парку “Слави” поліцейські разом із працівниками обласного управління СБУ помітили двох молодих чоловіків, один із яких був дуже схожий на підозрюваного з орієнтування — такий же одяг, тілобудова, зріст. При перевірці з’ясувалося, що 18-річний житель мікрорайону “Корабел” дійсно причетний до скоєння злочину. Ввечері правоохоронці затримали його в мікрорайоні “Північний”.

Під час слідства встановлено, що 19-річний чоловік створив в одному із месенджерів тематичну групу, в якій і познайомився з молодшим за віком хлопцем. Згодом молодики вирішили 20 квітня кинути в синагогу запалені пляшки з бензином.

На даний час зловмисники підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ст. 15 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.