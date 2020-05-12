Попытка поджога синагоги в Херсонской области: полиция настаивает на аресте подозреваемых

“ЧП произошло в ночь с 19 на 20 апреля в Херсоне по ул. Театральной. Около трех часов ночи в полицию позвонил местный житель и рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с зажигательной жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины. Жидкость не разгорелась и пожара, к счастью, не произошло. По данному факту Корабельным отделением полиции было начато уголовное производство по ст.15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что видеокамера, установленная вблизи с местом преступления, зафиксировала, что к попытке поджога религиозного сооружения причастны двое мужчин. Видеозапись была низкого качества, однако удалось идентифицировать одного из злоумышленников — и через некоторое время правонарушителей задержали.

Так, злоумышленники встретились вечером 19 апреля вблизи автомобильного моста через реку Кошевая в микрорайоне “Корабел” и около полуночи отправились в синагогу. Двигались по темным переулкам, в одном из которых спрятали рюкзаки с запасной одеждой. После неудачной попытки поджога религиозного здания подозреваемые вернулись к тайнику и переоделись. Один свою одежду выбросил, а другой — положил вещи обратно в рюкзак. Неосвещенным улицам мужчины двинулись через частный сектор в направлении Жилпоселок, а уже возле микрорайона “Шуменский” разошлись в разных направлениях. Один из них пошел в направлении Таврического, другой — к р. Кошевая, где впоследствии его зафиксировали видеокамеры по ул. Дорофеева. Всего их путь от места встречи до момента расставания составил почти 10 километров.

Ориентировки на подозреваемых были у каждого пешего и автопатруля. Однако в поле зрения правоохранителей они длительное время не попадали. Впрочем 9 мая во время охраны общественного порядка в парке “Славы” полицейские совместно с сотрудниками областного управление СБУ заметили двух молодых мужчин, один из которых был очень похож на подозреваемого по ориентированию — такой же одежду, телосложение, рост. При проверке выяснилось, что 18-летний житель микрорайона “Корабел” действительно причастен к совершению преступления. Вечером правоохранители задержали его в микрорайоне “Северный”.

Во время следствия установлено, что 19-летний мужчина создал в одном из мессенджеров тематическую группу, в которой и познакомился с младшим по возрасту парнем. Впоследствии молодые люди решили 20 апреля бросить в синагогу горящее бутылки с бензином.

В настоящее время злоумышленники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения.