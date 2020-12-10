Спроба підкупу голови ФДМУ: експосадовцю “Миколаївобленерго” обрали запобіжний захід

“9 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю АТ „Миколаївобленерго“ (70% акцій належать державі), підозрюваному у пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.
Так, суд у повному обсязі задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень.
Строк дії запобіжного заходу — до 5 лютого 2021 року.
Як раніше повідомляв УНН, колишнього посадовця АТ “Миколаївобленерго” викрили на пропозиції та наданні голові ФДМУ хабара за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Так, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. неправомірної вигоди як частину “тіньового” прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.
Пізніше експосадовцю “Миколаївобленерго” повідомили про підозру.