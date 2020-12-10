Спроба підкупу голови ФДМУ: експосадовцю “Миколаївобленерго” обрали запобіжний захід

“9 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю АТ „Миколаївобленерго“ (70% акцій належать державі), підозрюваному у пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

Так, суд у повному обсязі задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,8 млн гривень.

Строк дії запобіжного заходу — до 5 лютого 2021 року.