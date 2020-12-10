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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71498 просмотра

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Попытка подкупа председателя ФГИУ: экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" избрали меру пресечения

Попытка подкупа председателя ФГИУ: экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 12564 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. После попытки подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-центре Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает УНН.

“9 декабря 2020 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему должностному АО „Николаевоблэнерго“ (70% акций принадлежит государству), подозреваемому в предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Так, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

Срок действия меры пресечения — до 5 февраля 2021 года.

Как ранее сообщал УНН, бывшего чиновника АО “Николаевоблэнерго” уличили в предложения и предоставлении председателю ФГИУ взятки за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Так, указанное лицо обещала ежемесячно предоставлять председателю Фонду госимущества 200 тыс. долл. неправомерной выгоды как часть “теневой” прибыли, полученной благодаря своей должности.

Позже экс-чиновнику “Николаевоблэнерго” сообщили о подозрении.

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