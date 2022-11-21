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Справи Майдану: до суду передали справи на 50 осіб

Справи Майдану: до суду передали справи на 50 осіб

Київ • УНН

 • 391599 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. За результатами 10 місяців роботи прокурорів та слідчих майже на чверть у порівнянні з попереднім роком зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти у справах щодо Майдану були направлено до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

«Попри складнощі, викликані війною, за результатами 10 місяців роботи прокурорів та слідчих майже на чверть у порівнянні з попереднім роком зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду. 19 обвинувальних актів стосовно 50 осіб. Серед них 3 високопосадовці, 1 суддя, 28 правоохоронців, у тому числі 3 прокурори та 7 слідчих, а також 18 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, його заступника та директора Департаменту матеріального забезпечення МВС України за фактом перевищення влади та службових повноважень під час поставки із рф спеціальних засобів – гранат нелетальної дії, що спричинило тяжкі наслідки. Також скеровано обвинувальний акт стосовно 5 так званих «тітушок» за фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Окрім того, на цей час завершено досудове розслідування ще у 9 провадженнях стосовно 21 особи, з них у 2022 році – у 5 провадженнях щодо 5 осіб, в числі яких 2 високопосадовці, 2 правоохоронці та 1 цивільна особа.

«У цих провадженнях триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, після завершення якого обвинувальні акти у них будуть невідкладно направлені до суду», - інформує ОГП.

Так завершено досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря РНБО України, підозрюваного у вчиненні 30 листопада 2013 року у Києві незаконної насильницької протидії зборам та мітингам.

«Наразі прокурорами профільного Департаменту здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 51 кримінальному провадженні. На даний час прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечують підтримання публічного обвинувачення у 120 судових справах стосовно 247 осіб», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято започатковане не так давно, проте є дуже важливе для України, оскільки присвячене Помаранчевій революції 2004 та Революції Гідності 2014 років.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи, заначивши, що українська нація готова боротися до останнього, щоб вигнати ворога зі своєї землі.

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