Дела Майдана: в суд передали дела на 50 человек

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«Несмотря на сложности, вызванные войной, по результатам 10 месяцев работы прокуроров и следователей почти на четверть по сравнению с предыдущим годом выросло количество лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд. 19 обвинительных актов в отношении 50 человек. Среди них 3 высокопоставленных должностных лица, 1 судья, 28 правоохранителей, в том числе 3 прокурора и 7 следователей, а также 18 гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших министра внутренних дел Украины, его заместителя и директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по факту превышения власти и служебных полномочий при поставке из рф специальных средств – гранат нелетального действия, что повлекло тяжкие последствия. Также направлен обвинительный акт в отношении 5 так называемых «титушек» по факту умышленного убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Кроме того, в настоящее время завершено досудебное расследование еще в 9 производствах в отношении 21 человека, из них в 2022 году – в 5 производствах в отношении 5 человек, в числе которых 2 высокопоставленных чиновника, 2 правоохранителя и 1 гражданское лицо.

«В этих производствах продолжается ознакомление стороны защиты с материалами следствия, по завершении которого обвинительные акты у них будут безотлагательно направлены в суд», - информирует ОГП.

Так завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, подозреваемого в совершении 30 ноября 2013 года в Киеве незаконного насильственного противодействия собраниям и митингам.

«Прокурорами профильного Департамента осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в 51 уголовном производстве. В настоящее время прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечивают поддержание публичного обвинения по 120 судебным делам в отношении 247 человек», - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Праздник начат не так давно, однако очень важен для Украины, поскольку посвящен Оранжевой революции 2004 и Революции Достоинства 2014 годов.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, отметив, что украинская нация готова бороться до последнего, чтобы выгнать врага со своей земли.