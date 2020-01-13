Справа вбивства Окуєвої: поліція вивчає діяльність злочинної організації у країнах ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція перевіряє діяльність злочинної організації, до якої входять підозрювані у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої, у країнах Євросоюзу. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Наразі слідство вивчає діяльність цієї злочинної організації не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу. Сподіваюся, що за допомогою наших західних партнерів нам вдасться більше просунутися та отримати інформацію, як передавалися кошти, хто був замовником", – сказав Нєбитов.
Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Раніше повідомлялося, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.