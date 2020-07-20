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Справа Шеремета: у МВС заявили, що Дугарь не має беззаперечного алібі

Справа Шеремета: у МВС заявили, що Дугарь не має беззаперечного алібі

Київ • УНН

 • 11102 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь не має беззаперечного алібі. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій сьогодні пресслужбою МВС, передає УНН.

У МВС зауважили, що в ЗМІ останнім часом активно поширюється інформація про те, що "у підозрюваної Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Павла Шеремета в якості особи, що проводила розвідку розміщення відеокамер на шляху осіб, які в подальшому встановили вибуховий пристрій під автівку відомого журналіста".

“Докази, які вказують на причетність Яни Дугарь до вбивства Павла Шеремета, це:

  • Відеоматеріали, записи камер відеоспостереження з вул. Липинського, 15 та 18 липня 2016 року, на яких зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон.
  • Висновок експерта від 21.11.2019, згідно з яким наявні у відеозаписах індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа — Яна Дугарь.
  • Негласними слідчими діями, якими зафіксовано, що Яна Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько “Череп”. Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь.
  • Вилученими у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичних посібники “Розвідувально-пошукові дії” та “Військова розвідка”, - вказали у МВС і додали, що є й інші докази.

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У той же час, відзначили у міністерстві, стороною захисту Яни Дугарь наводяться докази, "які в подальшому слідством були спростовані".

"Захисниками надано рецензію-спростування на висновок експерта від 21.11.2019, яким Дугарь ідентифікована з розвідницею, однак фахівцями Міністерства юстиції України після вивчення рецензії вказано, що вона неналежна та виконана з чисельними порушеннями", - повідомили у МВС зокрема.

Також у відомстві прокоментували інформацію щодо зросту підозрюваної Яни Дугарь. "Дугарь від замірів відмовилась, але її адвокати виклали у фейсбуці фото, на якому її зріст становить 174-175 см. До того ж, при порівнянні інших осіб у вересні 2019 року експертами Київського міського НДЕКЦ МВС України з’ясовано, що зріст жінки-розвідниці становить 167-174 см", - зазначили у МВС.

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Також у міністерстві вказали, що "сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі міста Покровськ", при цьому, як повідомляється, допитані слідством:

  • з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину;
  • з 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі, пригадують медичну сестру на ім’я Яна — 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року.

Разом з тим, наголосили у МВС, "документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4-х операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 — 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні".

"Стороною захисту неодноразово стверджувалось про неможливість залишення Яною Дугарь військової частини, в якій вона проходила службу. Але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним строком 22 доби. Так, з 29.09.2019 по 05.10.2019 вона була у м. Києві, з 12.10.2019 по 13.10.2019 — у с. Михайлівка Казанківського району Миколаївської області та м. Долинське Кіровоградської області, з 21.11.2019 по 23.11.2019 — у м. Києві, з 27.11.2019 по 29.11. 2019 — у м. Львів, з 29.11.2019 по 01.12.2019 — у м. Києві, з 02.12.2019 по 09.12.2019 — у м. Львів (протокол огляду від 14.01.2020)", - заявили у Міністерстві внутрішніх справ.

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У заяві відзначається, що, "на жаль, керівництвом військової частини, де проходить службу Яна Дугарь, так і не надана правова оцінка її вчинкам як військовослужбовця і не зроблені відповідні дисциплінарні висновки".

"Таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву", - підкреслили у МВС.

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Зокрема, вказано, що з Військового архіву вилучено історії хвороби та інша медична документація шпиталю, де проходила службу Яна Дугарь у липні 2016 року. "На одній з історії хвороби наявні підписи Яни Дугарь, які в подальшому були дослідженні і встановлено, що вони були виконані Яною Дугарь після листопада 2016 року, тобто є підробленими", - розповіли у відомстві.

Також зазначається, що "громадянин Хомицький С.Р., який створював алібі, даючи покази в суді по мірі запобіжного заходу відносно Яни Дугар, заявив, що він впевнено пам’ятає, що в ніч на 18.07.2016 він, перебуваючи в даному шпиталі, бачив медичну сестру Дугарь Яну, однак допитаний слідчими та попереджений про відповідальність за неправдиві покази, останній вказав, що вже не пам’ятає, чи була Дугарь в шпиталі з 16 по 20.07.2016".

"Не зважаючи на категоричну позицію підозрюваних щодо непричетності до вчинення злочину та бажання у зв’язку з цим всебічно співпрацювати зі слідством, Яна Дугарь відмовилася від наступних слідчих і процесуальних дій:

  • відмовилась від надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи;
  • відмовилась від проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу;
  • відмовилась від проходження судово-психіатричної експертизи;
  • відмовилась від дачі показів в ході допиту в якості підозрюваного;
  • відмовилась від замірів зросту", - повідомили у МВС.

"Просимо засоби масової інформації враховувати ці факти при проведенні власних журналістських розслідувань та готуванні інформаційних матеріалів", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.

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