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У США зробили заяву до роковин загибелі Шеремета

У США зробили заяву до роковин загибелі Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У США долучилися до українців з вимогою неупередженого та достовірного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву посольства США в Києві у Twitter.

“У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство. Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії.

Як повідомлялося, у центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, у четверті роковини з дня його загибелі, відкрили меморіальну дошку на честь журналіста.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.

pic.twitter.com/PBFwHWWj6r

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2020

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