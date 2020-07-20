У США зробили заяву до роковин загибелі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У США долучилися до українців з вимогою неупередженого та достовірного розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву посольства США в Києві у Twitter.
“У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство. Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями”, — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії.
Як повідомлялося, у центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, сьогодні, у четверті роковини з дня його загибелі, відкрили меморіальну дошку на честь журналіста.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета наразі завершено.
July 20, 2020