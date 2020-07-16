Справа Шеремета: Дугарь пом'якшили запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив покладені обов’язки на військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, але з переліку свідків з якими не можна спілкуватися виключили військовослужбовців, з якими вона проходить службу, та викладачів навчального закладу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Денис Ломанов, передає УНН.
“Чергова маленька перемога. Печерським районним судом міста Києва продовжено покладені на неї обов’язки, проте виключено з переліку свідків з якими не можна спілкуватися військовослужбовців з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу.
Продовжуємо далі! Наступне засідання — спроба сторони обвинувачення зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження за 10 днів”, — написав адвокат.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд зняв електронний браслет з військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як раніше повідомлялося в УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Також повідомлялося, що правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Окрім того, нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.