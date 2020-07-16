Справа Шеремета: Дугарь пом'якшили запобіжний захід

КИЇВ. 16 липня. УНН. Печерський районний суд міста Києва продовжив покладені обов’язки на військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, але з переліку свідків з якими не можна спілкуватися виключили військовослужбовців, з якими вона проходить службу, та викладачів навчального закладу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Денис Ломанов, передає УНН.