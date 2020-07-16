Дело Шеремета: Дугар смягчили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Печерский районный суд города Киева продлил возложеные обязанности на военную медсестру Яну Дугар, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, но из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться исключили военнослужащих, с которыми она проходит службу, и преподавателей учебного заведения. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Денис Ломанов, передает УНН.
“Очередная маленькая победа. Печерским районным судом города Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей с которыми нельзя общаться военнослужащие с которыми Яна проходит службу и преподавателями учебного заведения.
Продолжаем дальше! Следующее заседание — попытка стороны обвинения обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней”, — написал адвокат.
Напомним, Киевский апелляционный суд снял электронный браслет с военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как ранее сообщалось в УНН, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Также сообщалось, что правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Кроме того, напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.