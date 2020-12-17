Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою, незважаючи на погіршення самопочуття
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва залишив під вартою фігуранта “справи Шеремета” Андрія Антоненка. Так, сторона захисту напередодні клопотала про зміну запобіжного заходу через погіршення його самопочуття та підозру на COVID-19, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив клопотання захисника, що діє в інтересах Антоненка про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання залишити без задоволення. Зобов’язати начальника центру охорони здоров’я Державної кримінальної виконавчої служби України у місті Києві та Київській області та начальника ДУ „Київський слідчий ізолятор“ забезпечити додержання прав обвинуваченого Андрія Антоненка на одержання належної медичної допомоги”, — зазначила суддя.
Окрім того, вона заявила, що суд відкладає судове засідання на 12 січня 2021 року о 14:00.
Нагадаємо, напередодні Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.