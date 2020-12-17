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Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою, незважаючи на погіршення самопочуття

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва залишив під вартою фігуранта “справи Шеремета” Андрія Антоненка. Так, сторона захисту напередодні клопотала про зміну запобіжного заходу через погіршення його самопочуття та підозру на COVID-19, передає кореспондент УНН.

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою, незважаючи на погіршення самопочуття

“Суд ухвалив клопотання захисника, що діє в інтересах Антоненка про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання залишити без задоволення. Зобов’язати начальника центру охорони здоров’я Державної кримінальної виконавчої служби України у місті Києві та Київській області та начальника ДУ „Київський слідчий ізолятор“ забезпечити додержання прав обвинуваченого Андрія Антоненка на одержання належної медичної допомоги”, — зазначила суддя.

Окрім того, вона заявила, що суд відкладає судове засідання на 12 січня 2021 року о 14:00.

Нагадаємо, напередодні Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. 

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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