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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на ухудшение самочувствия

Киев • УНН

 • 11610 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко. Так, сторона защиты накануне ходатайствовала об изменении меры пресечения из-за ухудшения его самочувствия и подозрения на COVID-19, передает корреспондент УНН.

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей, несмотря на ухудшение самочувствия

"Суд постановил ходатайство защитника, действующего в интересах Антоненко об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство оставить без удовлетворения. Обязать начальника центра охраны здоровья Государственной уголовной исполнительной службы Украины в городе Киеве и Киевской области и начальника ГУ "Киевский следственный изолятор" обеспечить соблюдение прав обвиняемого Андрея Антоненко на получение надлежащей медицинской помощи", - отметила судья.

Кроме того, она заявила, что суд откладывает судебное заседание на 12 января 2021 года в 14:00.

Напомним, накануне Шевченковский районный суд Киева продолжил меры ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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