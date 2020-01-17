Справа Шеремета: суд продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного Дугарь
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Печерський районний суд Києва 17 січня продовжив розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд продовжив розгляд клопотання про зміну міри запобіжного заходу Дугарь.
Також, ЗМІ попросили не проводити відеотрансляцію засідання під час допиту свідків.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь під цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Так, Кузьменко і Антоненка арештували до 8 лютого.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.